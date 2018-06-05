Новый iPad с Face ID засветился в iOS 12

Вчера на открытии конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference) компания Apple представила новую мобильную платформу iOS 12. Разработчики уже начали тестировать её. Как это часто бывает, бета-версия приносит открытия относительно будущих продуктов Apple.


На этот раз, в бете iOS 12 были обнаружены намёки на планшет iPad с функцией распознавания лица Face ID. Находкой поделился разработчик Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo ), через свой Twitter-аккаунт. В настройках присутствует опция разблокировки с помощью Face ID на iPad.

Рендер iPad Pro 2018
Рендер iPad Pro 2018

Эта «улика» рассматриваются специалистами как намек на появление Face ID в будущем iPad Pro с вырезом на экране, ставшим «визитной карточкой» iPhone X.

Рендер iPad Pro 2018
Рендер iPad Pro 2018

Как сообщалось ранее, в пару к продвинутому iPad Pro также готовится обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, расширяющими возможности использования.

Источник
Guilherme Rambo
Теги
планшет Apple iPad iOS 12 Face ID

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