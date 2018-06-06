Huawei показала ноутбук на процессоре AMD Ryzen

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компании AMD и Huawei представили версию ноутбука MateBook D на базе новых гибридных процессоров Ryzen с графикой Radeon Vega.


Прошлогодний 15,6-дюймовый Huawei MateBook D базировался на Intel Core восьмого поколения и графике NVIDIA серии GeForce 10. Обновлённый Huawei MateBook D (2018) оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), процессором AMD Ryzen 5 2500 с интегрированной графикой Radeon Vega 8, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твёрдотельном накопителе.


Ноутбук заключён в металлический корпус, весит 1,45 кг, а толщина составляет 15,8 мм. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. Зарядка производится через порт USB Type-C.


Ориентировочная цена на 14-дюймовый Huawei MateBook D с процессором AMD Ryzen пока не объявлена.

Источник
AMD
Теги
ноутбук AMD Huawei Computex Computex 2018 Huawei MateBook D

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