MSI представила ноутбуки с узкими рамками для игр и бизнеса

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания MSI представила бизнес-ноутбук PS42 и игровой GF63.





Как отмечает производитель, обе модели отличаются тонкими рамками вокруг дисплея. Благодаря тому, что экран занимает практически всю ширину корпуса, ноутбуки стали не только легче, но и компактнее.

15,6-дюймовый MSI GF63 позиционируется как тонкий и легкий игровой ноутбук для массового потребителя. Он весит менее 2 кг. Ноутбук оснащается экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), Intel Core i7 восьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, до 32 ГБ оперативной памяти. Заявленное время автономной работы составляет 7 часов. Клавиатура получила красную подсветку.

14-дюймовый MSI PS42 обладает толщиной 15,9 мм и весом 1,19 кг. Заявленное время автономной работы составляет достигает целых 10 часов. Ноутбук оснащается экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), Intel Core восьмого поколения до i7, графикой NVIDIA GeForce MX150, до 16 ГБ оперативной памяти. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев над клавиатурой.