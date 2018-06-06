MSI представила ноутбуки с узкими рамками для игр и бизнеса

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания MSI представила бизнес-ноутбук PS42 и игровой GF63.


Как отмечает производитель, обе модели отличаются тонкими рамками вокруг дисплея. Благодаря тому, что экран занимает практически всю ширину корпуса, ноутбуки стали не только легче, но и компактнее.


15,6-дюймовый MSI GF63 позиционируется как тонкий и легкий игровой ноутбук для массового потребителя. Он весит менее 2 кг. Ноутбук оснащается экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), Intel Core i7 восьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, до 32 ГБ оперативной памяти. Заявленное время автономной работы составляет 7 часов. Клавиатура получила красную подсветку.


14-дюймовый MSI PS42 обладает толщиной 15,9 мм и весом 1,19 кг. Заявленное время автономной работы составляет достигает целых 10 часов. Ноутбук оснащается экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), Intel Core восьмого поколения до i7, графикой NVIDIA GeForce MX150, до 16 ГБ оперативной памяти. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев над клавиатурой.







Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук MSI Computex Computex 2018

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