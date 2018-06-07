Gigabyte показала игровые ноутбуки Sabre 15 и 17

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, компания Gigabyte представила пару игровых ноутбуков Sabre 15 и Sabre 17. Это довольно доступные модели для геймерского сегмента, цена на них стартует от 1300 долларов США.

GIGABYTE Sabre 15
GIGABYTE Sabre 15

Ноутбуки Sabre 15 и 17 получили дисплеи диагональю 15,6 и 17,3 дюйма, соотвественно, разрешением — Full HD (1920 x 1080 пикселей). Они оснащаются шестиядерными процессорами Intel Core i7-8750H восьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти. Система с двойным хранилищем позволяет установить до 3 ТБ на твёрдотельных накопителях.

GIGABYTE Sabre 15 GIGABYTE Sabre 15
GIGABYTE Sabre 15 GIGABYTE Sabre 15

GIGABYTE Sabre 15
GIGABYTE Sabre 15

Из портов предусмотрены mini DisplayPort, HDMI и несколько USB Type-C. Клавиатура получила настраиваемую подсветку с поддержкой 16,7 млн цветов.

GIGABYTE Sabre 17
GIGABYTE Sabre 17

GIGABYTE Sabre 17 GIGABYTE Sabre 17
Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук Gigabyte Computex Computex 2018

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