Самый тонкий ноутбук Acer Swift 7 выходит в России

Компания Acer объявила о скором начале российских продаж ноутбука Swift 7 (модельный номер SF714-51T). Модель позиционируется как самый тонкий ноутбук в мире.


Напомним, Acer представила обновлённый Acer Swift 7 на январской выставке CES 2018. Модель стала 14-дюймовой, вместо прошлогодних 13,3 дюймов и базируется на процессорах Intel Kaby Lake-Y.

Ноутбук заключен в алюминиевый корпус, толщина снизилась до 8,98 мм. Он оснащается 14-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Intel Core i7-7Y75, 8 ГБ оперативной памяти и SSD с интерфейсом PCIe на 256 ГБ.

Экран и тачпад ноутбука защищены стеклом Corning Gorilla Glass NBT. Предусмотрен встроенный датчик отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов.

Ноутбук Acer Swift 7 (SF714-51T) появится в российских розничных магазинах в июле 2018 года по рекомендованной розничной цене 149 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук ACER Acer Swift 7

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