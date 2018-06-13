Lenovo представила ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти

Компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad P52. Это модель класса мобильной рабочей станции, претендующая на звание самого мощного 15,6-дюймового ноутбука Lenovo на данный момент.


Lenovo ThinkPad P52 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Он поддерживает процессоры вплоть до шестиядерных Intel Xeon восьмого поколения, графику NVIDIA Quadro P3200, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 6 ТБ на внутренних накопителях.


Вес при этом составляет порядка 2,44 кг, что совсем немного для устройства такого уровня. Ноутбук получил клавиатуру с цифровым блоком, подсветкой и защитой от пролива, сканер отпечатков пальцев и ИК-камеру для идентификации пользователя Windows Hello.

Предусмотрено два порта Thunderbolt 3, HDMI 2.0 и mini DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъём для наушников, Ethernet, SD-кардридер и три порта USB 3.1 Type-A. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 и, опционально, 4G LTE.

Lenovo пока не объявила рекомендованную цену на ThinkPad P52. Продажи начнутся уже в июне 2018 года.

Источник
Lenovo
Теги
ноутбук LENOVO

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