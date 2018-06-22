Mi Pad 4 станет первым планшетом Xiaomi с распознованием по лицу

Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о готовящемся к выпуску планшете Mi Pad 4. На этот раз она разместила в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, рекламный тизер относительно методов аутентификации.





Согласно тизеру, планшет не получит сканера отпечатков пальцев, а вместо него будет использовать распознавание пользователя по лицу. Устройство задействует систему на базе искусственного интеллекта для сканирования, распознавания и разблокировки. Пока неясно, будет ли предусмотрена инфракрасная камера для работы функции в плохих условиях освещённости.

Xiaomi Mi Pad 4 станет наследником планшета Mi Pad 3, который Xiaomi представила в апреле прошлого года. По слухам он получит 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9, камеры на 13 и 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 6000 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Ожидаемая цена на версию с Wi-Fi и 4+64 ГБ составляет 230 долларов, а на LTE 6+128 ГБ — 308 долларов.

Xiaomi уже разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие 25 июня 2018 года, на котором будут представлены новые смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4.