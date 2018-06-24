Apple отзывает MacBook 2015 года и новее на замену дефектной клавиатуры

Компания Apple признала дефект в ноутбуках MacBook с клавиатурой типа «бабочка» и отзывает выпущенные модели на бесплатный ремонт. Причиной стала катастрофически низкая устойчивость новомодных клавиатур к крошкам и пыли. В итоге, покупатели ноутбуков на «бабочках» наблюдали, как одна и та же буква во время печати срабатывала два раза, либо не срабатывала вовсе, а в отдельных случаях клавиши залипали или работали нестабильно. Неполадки затронули следующие модели:

MacBook 12" Retina 2015 модельного года;

MacBook 12" Retina 2016 модельного года;

MacBook 12" Retina 2017 модельного года;

MacBook Pro 13" с двумя портами Thunderbolt 3 2016 модельного года;

MacBook Pro 13" с двумя портами Thunderbolt 3 2017 модельного года;

MacBook Pro 13" с четырьмя портами Thunderbolt 3 2016 модельного года;

MacBook Pro 13" с четырьмя портами Thunderbolt 3 2017 модельного года;

MacBook Pro 15" 2016 модельного года;

MacBook Pro 15" 2017 модельного года.



Короткоходная клавиатура Butterfly стала источником проблем для владельцев новых ноутбуков Apple

Пользователи этих ноутбуков имеют право обратиться в официальный сервисный центр Apple и получить бесплатный ремонт или замену клавиатуру вне зависимости от статуса первичной гарантиии.

Напомним, до недавнего времени Apple не желала признавать дефект массовым и пошла на уступки только после нескольких судебных исков со стороны покупателей.