Apple отзывает MacBook 2015 года и новее на замену дефектной клавиатуры

Компания Apple признала дефект в ноутбуках MacBook с клавиатурой типа «бабочка» и отзывает выпущенные модели на бесплатный ремонт. Причиной стала катастрофически низкая устойчивость новомодных клавиатур к крошкам и пыли. В итоге, покупатели ноутбуков на «бабочках» наблюдали, как одна и та же буква во время печати срабатывала два раза, либо не срабатывала вовсе, а в отдельных случаях клавиши залипали или работали нестабильно. Неполадки затронули следующие модели:

MacBook 12" Retina 2015 модельного года;
MacBook 12" Retina 2016 модельного года;
MacBook 12" Retina 2017 модельного года;
MacBook Pro 13" с двумя портами Thunderbolt 3 2016 модельного года;
MacBook Pro 13" с двумя портами Thunderbolt 3 2017 модельного года;
MacBook Pro 13" с четырьмя портами Thunderbolt 3 2016 модельного года;
MacBook Pro 13" с четырьмя портами Thunderbolt 3 2017 модельного года;
MacBook Pro 15" 2016 модельного года;
MacBook Pro 15" 2017 модельного года.

Короткоходная клавиатура Butterfly стала источником проблем для владельцев новых ноутбуков Apple
Короткоходная клавиатура Butterfly стала источником проблем для владельцев новых ноутбуков Apple

Пользователи этих ноутбуков имеют право обратиться в официальный сервисный центр Apple и получить бесплатный ремонт или замену клавиатуру вне зависимости от статуса первичной гарантиии.

Напомним, до недавнего времени Apple не желала признавать дефект массовым и пошла на уступки только после нескольких судебных исков со стороны покупателей.

Источник
Apple
Теги
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