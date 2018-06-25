Xiaomi Mi Pad 4 сделал планшеты «снова великими»

Компания Xiaomi анонсировала планшет Mi Pad 4, как и предсказывали слухи. 8-дюймовый планшет в металлическом корпусе стал на 9,4% компактнее предшественника, Mi Pad 3, и удобнее для использования одной рукой. Он не получил сканера отпечатков пальцев, а вместо него использует распознавание пользователя по лицу.


Планшет оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1920 x 1200 пикселей) с соотношением 16:10, камерами на 13 и 5 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 6000 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI.

Xiaomi Mi Pad 4 выходит в чёрном и золотистом цветовых вариантах по цене 169 долларов за Wi-Fi и 3+32 ГБ, 215 долларов — Wi-Fi и 4+64 ГБ, 230 долларов — LTE и 4+64 ГБ. Продажи в Китае стартуют 27 июня.

Источник
Xiaomi
Теги
ANDROID планшет Xiaomi Xiaomi Mi Pad 4

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