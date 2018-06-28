Ноутбуки Xiaomi теперь официально продаются в Европе

Китайская компания Xiaomi постепенно выходит за пределы Китая со своей продукцией. Теперь в Европе впервые появились ноутбуки Xiaomi — компания представила в Мадриде 13,3-дюймовый Mi Notebook Air.


Испанские пользователи могут купить Mi Notebook Air в официальном онлайн-магазине Xiaomi, а также у ряда местных онлайн-ритейлеров. Кроме того, ноутбук доступен через четыре розничных магазина Mi Stores в Мадриде и один в Барселоне.


Напомним, Xiaomi Mi Notebook Air заключен в металлический корпус, имеет толщину 14,8 мм и весит 1,3 кг. Он работает на базе четырёхъядерного процессора Intel Core i5-8250U, графике NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Ноутбук оснащён сканером отпечатков пальцев.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook предлагается в Испании по цене 899,99 евро. Для сравнения, в Китае модель стоит около 758 долларов.

Источник
Xiaomi
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