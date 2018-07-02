Существование складного планшета Microsoft Andromeda доказано

Компания Microsoft работает над загадочным устройством Surface под кодовым названием Andromeda уже как минимум два года. Теперь изданию The Verge удалось получить доступ к внутренней документации Microsoft и выяснить новые подробности.







Как ожидается, Microsoft Andromeda должен стать складным планшетом, способным превращаться в более компактное устройство. По данным The Verge, это будет именно «карманный» гаджет Surface.

Согласно описанию из документов, Andromeda представит новую «взрывную» категорию устройств, которая повлияет на всё будущую линейку Surface и сгладит границу между ПК и мобильными.

На данный момент Andromeda всё ещё находится на стадии разработки. Отмечается, что конструкция и гибкий дисплей не предусматривают зазоров в полностью разложенном состоянии. На иллюстрациях показан лишь концепт, созданный дизайнером Дэвидом Брейером (David Breyer) на основе последних патентов компании, но авторы The Verge подтвердили, что текущие инженерные образцы устройства выглядят именно так.

Microsoft планирует представить Andromeda уже до конца 2018 года, а затем могут появиться аналогичные гаджеты от партнёров-производителей.