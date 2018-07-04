Раскрыта производительность процессоров в новых MacBook Pro

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску нового поколения ноутбуков MacBook Pro. Судя по записи, следующие ноутбуки Apple базируются на процессорах Intel Core восьмого поколения Coffee Lake.

Тестируемое устройство работает на основе четырёхъядерного Intel Core i7-8559U с тактовой частотой 2,7 ГГц (разгон до 4,5 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти. Судя по всему, речь идёт о топовой 15-дюймовой модели. На ноутбук установлена операционная система macOS 10.13.6. В одноядерном тесте ноутбук набрал 4 448 баллов, а в многоядерном — 16 607 баллов.

Выпущенные более года назад большинство современных MacBook Pro базируется на седьмом поколении процессоров Intel Core (архитектура Kaby Lake). Их производительность в среднем выходит на 4 606 баллов в одноядерном тесте и 9 553 баллов в многоядерном.