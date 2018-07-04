Следующий iPad получит возможности iPhone X

Следующее поколение планшетов Apple может получить систему камер TrueDepth и соотвествующие возможности, как у флагманского смартфона iPhone X. Об этом свидетельствуют улики, обнаруженные в бета-версии iOS 12. Подробностями поделился разработчик Стивен Троутон-Смит (Steve Troughton- Smith) через свой Twitter-аккаунт.


Троутон-Смит обнаружил реализацию фреймворка AvatarKit, оптимизированную для iPad. На базе этого фреймворка работают анимированные эмодзи Animoji. Ранее AvatarKit включался только в прошивку iPhone X. Для функционирования фреймворка требуется система камер TrueDepth, которая обеспечивает работу не только Animoji, но и функции распознавания пользователя по лицу Face ID.

Концепт iPad Pro
Концепт iPad Pro

Всё это указывает на возможность реализации Face ID в следующих поколениях iPad, а также нового дизайна с тонкими рамками, вырезом экрана в стиле iPhone X, но без традиционной домашней кнопки.

Согласно более ранним слухам, в 2018 году ожидается 10,5-дюймовый iPad Pro с тонкими рамками и без домашней кнопки, а также обновлённый 12,9-дюймовый iPad Pro. Обе модели iPad Pro должны получить поддержку распознавания лиц Face ID и ускоренный восьмиядерный процессор Apple A11X. В пару к продвинутому iPad Pro также готовится обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, расширяющими возможности использования.

Источник
Steve Troughton- Smith
Теги
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