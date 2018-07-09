Ростех представил неубиваемый ноутбук на российском процессоре «Эльбрус»

Компания Росэлектроника, входящая в состав госкорпорации Ростех, представила на промышленной выставке «Иннопром-2018» серийный образец отечественного защищенного ноутбука на основе микропроцессора «Эльбрус 1С+».





Модель ЕС1866 разработана для экстремальных условий эксплуатации. Как отмечает производитель, ноутбук может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Впрочем, ноутбук может использоваться и в мирных целях – для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.

Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава. Он способен выдерживать вибрацию, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги. Модульность конструкции позволяет выбирать архитектуру процессора изделия без изменения конструктивного исполнения. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 413 х 340 х 80 мм.

Как подчёркивается в сообщении Ростеха, холдинг полностью готов к серийному производству этого ноутбука.