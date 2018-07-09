Ростех представил неубиваемый ноутбук на российском процессоре «Эльбрус»

Компания Росэлектроника, входящая в состав госкорпорации Ростех, представила на промышленной выставке «Иннопром-2018» серийный образец отечественного защищенного ноутбука на основе микропроцессора «Эльбрус 1С+».


Модель ЕС1866 разработана для экстремальных условий эксплуатации. Как отмечает производитель, ноутбук может использоваться силовыми структурами для решения различных задач управления и работы с секретной информацией в полевых условиях. Впрочем, ноутбук может использоваться и в мирных целях – для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.

Герметичный корпус ноутбука выполнен из сверхпрочного алюминиевого сплава. Он способен выдерживать вибрацию, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), попадание влаги. Модульность конструкции позволяет выбирать архитектуру процессора изделия без изменения конструктивного исполнения. Компьютер оснащен 17-дюймовым экраном и имеет габариты 413 х 340 х 80 мм.

Как подчёркивается в сообщении Ростеха, холдинг полностью готов к серийному производству этого ноутбука.

Источник
Ростех
Теги
Россия ноутбук Ростех Эльбрус Росэлектроника

Комментарии

Материалы по теме

21-дюймовый ноутбук Acer Predator 21 X с изогнутым дисплеем оценен в 630 тысяч рублей

13 января 2017

Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Helios 300 в России

19 сентября 2017

Dell представила портативные ноутбуки Latitude 11 для школьников и студентов

13 февраля 2017

HP выпустила свой самый мощный игровой ноутбук в России

14 декабря 2017

В России вышел ноутбук Acer Predator 21 Х за 699 990 рублей

25 августа 2017

В России остался последний ноутбук Acer Predator 21 X за 700 тысяч рублей

21 декабря 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Новые iPad и MacBook готовы к выпуску в России
Раскрыта производительность процессоров в новых MacBook Pro
Следующий iPad получит возможности iPhone X

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 133
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 115
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 81
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 45