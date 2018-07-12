Acer выпустила ноутбук за четверть миллиона рублей

Компания Acer объявила о начале продаж в России нового игрового ноутбука Predator Helios 500. Как отмечает производитель, это топовая модель для требовательных геймеров с самыми производительными процессорами Intel Core i9 8-го поколения.

Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K, аппаратной синхронизацией NVIDIA G-Sync и частотой обновления 144 Гц. В нём используются процессор Intel Core i9-8950HK 8-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с возможностью разгона, накопитель Intel Optane для ускорения работы ОС и загрузки приложений и до 64 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема состоит из традиционного HDD емкостью до 2 ТБ и до двух скоростных SSD с интерфейсом NVMe по 512 ГБ каждый.

Система охлаждения включает пять тепловых трубок и два вентилятора Acer AeroBlade 3D с возможностью настройки скорости и мониторинга температуры через приложение PredatorSense. Предусмотрены два разъёма USB Type-C (Thunderbolt 3), DisplayPort и HDMI 2.0. Клавиатура с RGB-подсветкой получила несколько программируемых клавиш, на которые можно назначить игровые макросы.

Ноутбук Acer Predator Helios 500 доступен российским покупателям по рекомендованной розничной цене 249 990 рублей за топовую конфигурацию.

Источник
Acer
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