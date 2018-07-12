Acer выпустила ноутбук за четверть миллиона рублей

Компания Acer объявила о начале продаж в России нового игрового ноутбука Predator Helios 500. Как отмечает производитель, это топовая модель для требовательных геймеров с самыми производительными процессорами Intel Core i9 8-го поколения.

Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K, аппаратной синхронизацией NVIDIA G-Sync и частотой обновления 144 Гц. В нём используются процессор Intel Core i9-8950HK 8-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с возможностью разгона, накопитель Intel Optane для ускорения работы ОС и загрузки приложений и до 64 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема состоит из традиционного HDD емкостью до 2 ТБ и до двух скоростных SSD с интерфейсом NVMe по 512 ГБ каждый.

Система охлаждения включает пять тепловых трубок и два вентилятора Acer AeroBlade 3D с возможностью настройки скорости и мониторинга температуры через приложение PredatorSense. Предусмотрены два разъёма USB Type-C (Thunderbolt 3), DisplayPort и HDMI 2.0. Клавиатура с RGB-подсветкой получила несколько программируемых клавиш, на которые можно назначить игровые макросы.

Ноутбук Acer Predator Helios 500 доступен российским покупателям по рекомендованной розничной цене 249 990 рублей за топовую конфигурацию.