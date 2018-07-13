Новые геймерские ноутбуки Alienware уже можно купить в России

Компания Dell объявила о начале продаж в России новых игровых ноутбуков Alienware. 15-дюймовый Alienware 15 R4 и 17-дюймовый Alienware 17 R5 оснащаются шестиядерными процессорами Intel Core i5, i7 и i9 восьмого поколения. Они впервые позволяют поддерживать на старших моделях Alienware разгон до 5 ГГц.





Ноутбуки также получили графику NVIDIA GeForce серии 10, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Заявленное время автономной работы достигает 11 и 10 часов для младщей и старшей модели, соотвественно.





ПО Alienware Command Center позволяет настраивать 13 зон RGB-подсветки Alienware 15 и 17. Каждая зона может иметь один из 16,8 млн оттенков. Обновленная клавиатура Alienware TactX поддерживает определения нажатия произвольного числа клавиш в более 108 команд.

Ноутбуки Alienware 15 R4 и Alienware 17 R5 доступны по ориентировочной розничной цене от 119 990 рублей и выше в зависимости от модели и конфигурации.