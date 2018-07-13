Apple убила MacBook Pro трёхлетней давности

Выпустив вчера обновлённые ноутбуки MacBook Pro с тачбаром, компания Apple одновременно начала сворачивать продажи более старых поколений и совсем прекратила продажи MacBook Pro 2015 года выпуска.


Снятие MacBook Pro 2015 года знаменует конец эпохи ноутбуков Apple для профессиональных пользователей с большим количеством портов, включая USB Type-A, HDMI и полноразмерным слотом для карточек SD. Также это последний ноутбук Apple с традиционной клавиатурой, в следующих моделях компания перешла на несколько проблемный механизм «бабочка».


В США начали исчезать 15-дюймовые MacBook Pro 2016 и 2017 годов, а остатки MacBook Pro 2015 года распродаются в онлайн-магазине со скидкой.

Источник
MacRumors
Теги
Apple ноутбук MacBook Pro

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