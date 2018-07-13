Бюджетные игровые ноутбуки Dell приехали в Россию

Компании Dell объявила о начале продаж в России недорогих игровых ноутбуков Dell серий G3/G5, объявленных в апреле этого года.







Dell G3 15 и G3 17 выпускаются с экранами 15 и 17 дюймов, процессорами Intel Core i5 / i7 восьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050 вплоть до 1060 Max-Q и поддерживают до двух накопителей с возможностью комплектации SSD. Они комплектуются полноразмерной влагонепроницаемой клавиатурой с блоком цифровых клавиш, опционально – с подсветкой.





Толщина ноутбуков составляет 22,7 мм (15") / 25 мм (17"), корпус имеет матовую поверхность. Dell G3 15 — самый тонкий игровой ноутбук Dell на сегодняшний день.

Dell G5 15 выпускается в корпусе толщиной 25 мм и оснащается 15-дюймовым экраном с опциональной панелью IPS UHD 4K. Ноутбук предлагается с процессорами Intel Core 8-го поколения вплоть до Core i7, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5 и технологией Max-Q, до двух накопителей с возможностью комплектации SSD.

Игровые ноутбуки Dell G3 и G5 доступны на российском рынке по ориентировочной розничной цене от 49 990 рублей и выше в зависимости от модели и комплектации.