Новые MacBook почти полностью неремонтопригодны

Специалисты iFixit вскрыли новую 13-дюймовую модель ноутбука MacBook Pro, представленную Apple на прошлой неделе. Как оказалось, ноутбук очень неудобен для разборки и ремонта. В рейтинге ремонтопригодности он набрал всего один балл из возможных десяти.


Единственным плюсом, который отметили в iFixit, стала возможность убрать трекпад без снятия аккумулятора. Минусы оказались куда более многочисленны и серьёзны.



Процессор, оперативная и флеш-память все припаяны к материнской плате. Это делает ремонт и апгрейд, практически, нереальными. Корпус, клавиатура, аккумулятор и динамики все склеены вместе, что делает почти невозможным отдельную замену. Сенсор Touch ID, также выполняющий роль кнопки включения, спарен с чипом Apple T2 на материнской плате. Починка кнопки включения может потребовать помощи от Apple или замены материнской платы.



Источник
iFixit
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