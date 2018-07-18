Новый MacBook Pro работает медленнее старой модели из-за перегрева

Новые ноутбуки MacBook Pro, представленные Apple на прошлой неделе, оказались неспособны работать с полной производительностью из-за недостаточно качественного охлаждения. Об этом рассказал видеоблогер Дэвид Ли (Dave Lee) в своём ролике о 15-дюймовой модели ноутбука.


По наблюдениям источника, топовая конфигурация MacBook Pro с мощным процессором Intel Core i9 перегревается и теряет производительность больше чем любой другой MacBook, когда-либо попадавшихся в руки блогера.

Система охлаждения оказалась попросту не способна справиться с тепловыделением Core i9. В результате, частота процессора падает, а ноутбук становится медленнее модели 2017 года на базе процессора Core i7. На обработку одного и того же видеоролика в Adobe Premiere Pro ноутбуки потратили 39 и 35 минут, соответственно. Правда, после помещения в холодильник время обработки сократилось до 27 минут и превзошло результаты прошлогоднего MacBook Pro с более слабым процессором.

Источник
Dave Lee
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