Новые MacBook Pro уже можно купить в России

В России начались продажи новых моделей MacBook Pro, представленных Apple на прошлой неделе. Ноутбуки уже доступны для заказа в официальном онлайн-магазине компании.





Обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром доступен по цене 144 990 рублей за версию с Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Модель с 512 ГБ на SSD — 159 990 рублей.

15-дюймовый MacBook Pro с Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ обойдётся в 194 990 рублей, а с SSD на 512 ГБ — в 224 990 рублей. Срок доставки обозначен в один день. Кастомный MacBook Pro с мощным Core i9 пока заказать нельзя.

Напомним, при отсутствии внешних изменений, MacBook Pro 2018 года могут похвастаться обновлённым железом и более тихой клавиатурой. Ноутбуки получили шестиядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, до 4 ТБ на твёрдотельных накопителях, дисплеи True Tone, чипы Apple T2, более тихие клавиатуры третьего поколения, и так далее.