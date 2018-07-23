Google представит второй Pixelbook одновременно с новыми смартфонами

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новые подробности о линейке фирменных устройств Google, которая готовится к выпуску осенью.


По словам источника, помимо смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, смарт-часов Pixel и второго поколения беспроводных наушников Pixel Buds, ожидается следующее поколение хромбука Pixelbook.

Хромбук Pixelbook 2 получит более тонкие рамки вокруг дисплея. Поставки должны начаться в конце 2018 года. Мероприятие с анонсом устройств Google ожидается в октябре, как и в прошлые года.

Точные характеристики ноутбука пока неизвестны, но он, традиционно, будет работать на Chrome OS и может перейти и с процессоров Intel на Qualcomm.

Источник
Evan Blass
Теги
ноутбук Google хромбук Pixelbook

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