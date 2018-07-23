Информацию с новых MacBook Pro нельзя восстановить при повреждении платы

У компании Apple имеется специальный инструмент для ноутбуков MacBook Pro, который позволяет работникам авторизованных сервисов восстановить пользовательские данные при повреждении материнской платы платы.





Как оказалось, этот инструмент есть для MacBook Pro с тачбаром 2016 и 2017 годов выпуска, но он не подходит для новых MacBook Pro 2018 года. Гаджет подключается к работающему ноутбуку по USB Type-C, а к плате — через специальный порт восстановления данных.





Как показала разборка ноутбуков специалистами iFixit, производитель убрал порт восстановления данных с платы новых ноутбуков. То есть гаджет под названием Customer Data Migration Tool теперь попросту некуда подключить, он оказался несовместим с новыми MacBook Pro.