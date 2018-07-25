Apple починила перегревающиеся MacBook Pro

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для новых ноутбуков MacBook Pro. Апдейт macOS High Sierra 10.13.6 призван исправить проблему с перегревом ноутбуков.


Как отмечается в заметке к апдейту, в обновлении macOS High Sierra 10.13.6 повышены стабильность и надежность работы MacBook Pro 2018 года. Данное обновление рекомендуется для установки всем пользователям.

Дополнительное обновление ОС macOS High Sierra 10.13.6 можно загрузить через стандартный инструмент в Mac App Store или напрямую с сайта Apple.

Напомним, представленные пару недель назад MacBook Pro на базе процессоров Intel Core восьмого поколения теряли производительность из-за перегрева. В том числе, топовая конфигурация MacBook Pro с мощным процессором Intel Core i9 перегревалась и теряла производительность больше чем любой другой MacBook. Система охлаждения оказалась попросту не способна справиться с тепловыделением Core i9. В результате, частота процессора падает, а ноутбук становится медленнее модели 2017 года на базе процессора Core i7.

Источник
Apple
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