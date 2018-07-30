Xiaomi готовит к выходу новый игровой ноутбук

Компания Xiaomi опубликовала постер, в котором намекается на анонс нового продукта 3 августа 2018 года на конференции ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), которая пройдёт с 3 по 6 августа.


Судя по постеру, речь идёт о новой модели игрового ноутбука. Точные параметры обновления пока неизвестны. По одной из версий, это будет тот же Xiaomi Gaming Notebook, что дебютировал весной этого года, но на базе новых процессоров Intel Core восьмого поколения, а также графике NVIDIA GTX 1060 или GTX 1050 Ti.


Напомним, первое поколение Xiaomi Gaming Notebook было представлено в марте. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, процессорами Intel Core i5 или Core i7 седьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce 1050 Ti или GTX 1060, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ на твердотельном накопителе NVMe и 1 ТБ на винчестере.

Источник
Xiaomi
Теги
ноутбук Xiaomi

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