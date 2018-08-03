Xiaomi представила новый игровой ноутбук

Компания Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook Pro на конференции ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), которая проходит с 3 по 6 августа.


Xiaomi Mi Notebook Pro 2 имеет ярко выраженную игровую направленность. Он оснащается 15,6-дюймовым дисплеем. Предлагается четыре конфигурации:

  • Xiaomi Notebook Pro 2 с процессором Intel Core i7-8750H, GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, 256 ГБ SSD + 1 ТБ на винчестере по цене порядка 1310 долларов. 
  • Xiaomi Notebook Pro 2 с процессором Intel Core i7-8750H, GTX 1050 с 6 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ на винчестере по цене порядка 1091 долларов. 
  • Xiaomi Notebook Pro 2 с процессором Intel Core i5-8300H, GTX 1060 Ti с 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ на винчестере по цене порядка 1164 долларов. 
  • Xiaomi Notebook Pro 2 с процессором Intel Core i5-8300H, GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 256 ГБ SSD + 1 ТБ на винчестере по цене порядка 975 долларов.


В зависимости от конфигурации толщина составляет от 16,9 мм до 20,9 мм. Поддерживается аутентификация пользователя с помощью сканера отпечатков пальцев и Windows Hello. Продажи ноутбука Xiaomi Notebook Pro 2 должны начаться 16 августа.

Источник
Xiaomi
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