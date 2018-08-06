Найден способ использовать Apple Pencil с iPhone и любым iPad

В сети нашли способ, как использовать стилус Apple Pencil с любыми смартфонами iPhone и планшетами iPad. Лайфхаком поделился видеоканал iDeviceHelp на YouTube.

Для этого потребуется обернуть стилус салфеткой так, чтобы из неё торчал только самый кончик, а затем намочить салфетку. После этого на влажный кончик стилуса начинает реагировать сенсорный экран iPhone и iPad. На видео можно полюбоваться, как с помощью него прокручивается экран и делаются зарисовки, причём с распознаванием силы нажатия.

На данный момент Apple Pencil стоит 100 долларов в США и 6 990 рублей в онлайн-магазине Apple в России. Официально аксессуар поддерживается только у планшетов серии iPad Pro и последним iPad 2018 года выпуска.

Источник
iDeviceHelp
Теги
Apple iPhone iPad стилус Apple Pencil

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