Найден способ использовать Apple Pencil с iPhone и любым iPad

В сети нашли способ, как использовать стилус Apple Pencil с любыми смартфонами iPhone и планшетами iPad. Лайфхаком поделился видеоканал iDeviceHelp на YouTube.

Для этого потребуется обернуть стилус салфеткой так, чтобы из неё торчал только самый кончик, а затем намочить салфетку. После этого на влажный кончик стилуса начинает реагировать сенсорный экран iPhone и iPad. На видео можно полюбоваться, как с помощью него прокручивается экран и делаются зарисовки, причём с распознаванием силы нажатия.

На данный момент Apple Pencil стоит 100 долларов в США и 6 990 рублей в онлайн-магазине Apple в России. Официально аксессуар поддерживается только у планшетов серии iPad Pro и последним iPad 2018 года выпуска.