Игровые ноутбуки ASUS и MSI теряют популярность

Во второй половине 2018 года рынок игровых ноутбуков в мире существенно изменится. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Как сообщают источники в индустрии, компании ASUStek Computer и Micro-Star International постепенно становятся неспособны сохранить доминирование более чем над половиной игрового рынка ноутбуков, в то время конкурирующие производители как первого, так и вторых эшелонов, растут, адаптируя ценовую стратегию.

Производители ноутбуков первого эшелона, такие как HP, Dell, Acer и Lenovo агрессивно атакуют лидеров рынка в игровом направлении, запуская кампании по продвижению с низкими ценами в различных регионах, одновременно с выпуском новых моделей. В Китае Lenovo уже сумев отвоевать 30% рынка.