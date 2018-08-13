На хромбуки можно будет установить Windows 10

Компания Google готовит для хромбуков решение в стиле Boot Camp от Apple, которое позволит запускать на ноутбуках с Chrome OS операционную систему Windows 10. Доказательства этому заметили пользователи сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, отслеживающие развитие проектов Chromium на GitHub.


Речь идёт о проекте под кодовым названием Campfire. Разработчики запустили новую ветку прошивки для Google Pixelbook под названием eve-campfire и работают над режимом Alt OS. Авторам XDA Developers удалось получить подтверждение, что Alt OS — это на самом деле Windows 10. Также они нашли «улики», подтверждающие, что это не просто внутренний проект, он готовится к публичному релизу.

Кроме того, в проекте упоминаются «многие варианты» Campfire. Это означает, что функцию альтернативной загрузки получит не только Pixelbook, но и другие хромбуки.

Источник
XDA Developers
Теги
Google Windows 10 CHROME OS хромбук Boot Camp нотубук

Комментарии

Материалы по теме

Acer Chromebook 13 с процессором NVIDIA Tegra K1 появится в России в ноябре

6 октября 2014

Google выпустила обновленный Chromebook Pixel с USB-C

12 марта 2015

Google готовит двухОСный планшет-ноутбук с Android и Chrome OS

15 февраля 2015

Google тестирует помесь Android с Chrome OS под названием Andromeda

26 сентября 2016

HP представила первый гибридный хромбук

10 апреля

Microsoft представила Windows 10 S

2 мая 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Продажи премиального ноутбука ASUS ZenBook S стартовали в России
Пользователи новых MacBook Pro жалуются на треск в динамиках
Игровые ноутбуки ASUS и MSI теряют популярность

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 140
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 72
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 68
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 44