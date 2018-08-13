На хромбуки можно будет установить Windows 10

Компания Google готовит для хромбуков решение в стиле Boot Camp от Apple, которое позволит запускать на ноутбуках с Chrome OS операционную систему Windows 10. Доказательства этому заметили пользователи сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, отслеживающие развитие проектов Chromium на GitHub.





Речь идёт о проекте под кодовым названием Campfire. Разработчики запустили новую ветку прошивки для Google Pixelbook под названием eve-campfire и работают над режимом Alt OS. Авторам XDA Developers удалось получить подтверждение, что Alt OS — это на самом деле Windows 10. Также они нашли «улики», подтверждающие, что это не просто внутренний проект, он готовится к публичному релизу.

Кроме того, в проекте упоминаются «многие варианты» Campfire. Это означает, что функцию альтернативной загрузки получит не только Pixelbook, но и другие хромбуки.