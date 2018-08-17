Цена на дешёвый MacBook стартует от 1200 долларов

Компания Apple запланировала выпуск ноутбука MacBook начального уровня на сентябрь 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные тайваньским ресурсом DigiTimes, хорошо известным своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.





Цена стартует от 1200 долларов США, что несколько выше ожидаемых ранее 999 долларов. При этом новый ноутбук будет базироваться на восьмом поколении процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh, которые вышли во второй половине 2017 года.

Пока неясно, выйдет ли новый ноутбук как MacBook или MacBook Air. На настоящий момент должность «доступного» ноутбука Apple занимает 13-дюймовый MacBook Air, который серьёзно не обновлялся уже три года.

Последнее обновление MacBook Air произошло с переходом на процессоры Intel Core i5 и Core i7 пятого поколения, выпущенные в 2015 году. Таким образом, прирост в производительности должен оказаться существенным. По сравнению с 12-дюймовым MacBook, новый ноутбук тоже окажется производительнее, поскольку использует стандартные, а не сверхэнергоэффективные процессоры.