Раскрыты подробности нового поколения Apple MacBook Air

Компания Apple выпустит недорогой ноутбук до конца 2018 года. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.





Ноутбук получит дизайн, аналогичный текущему MacBook Air, но с более тонкими рамками вокруг дисплея. Экран сохранит диагональ 13 дюймов, но разрешение повысится до уровня Retina. Существующий MacBook Air остался единственным ноутбуком Apple без дисплея Retina.

Согласно более ранним утечкам, новый ноутбук будет базироваться на восьмом поколении процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh, которые вышли во второй половине 2017 года.

Последнее обновление MacBook Air произошло с переходом на процессоры Intel Core i5 и Core i7 пятого поколения, выпущенные в 2015 году. Таким образом, прирост в производительности должен оказаться существенным. По сравнению с 12-дюймовым MacBook, новый ноутбук тоже окажется производительнее, поскольку использует стандартные, а не сверхэнергоэффективные процессоры.