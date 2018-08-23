Объявлена российская цена рекордного игрового ноутбука ASUS

Компания ASUS представила ноутбук Strix SCAR II (модельный номер GL704). По словам производителя, это самый компактный 17,3-дюймовый игровой ноутбук.

Благодаря тонкой экранной рамке 17,3-дюймовый дисплей помещен в корпус, соответствующий типичным 15,7-дюймовым моделям. ASUS отмечает, что это первая модель такого класса с шириной корпуса менее 400 мм.


ASUS Strix SCAR II базируется на процессорах Intel Core 8-го поколения (до модели Core i7-8750H), видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельном накопителе с интерфейсом M.2/NVMe, который может быть дополнен гибридным жестким диском объемом 1 ТБ.

В дизайне ноутбука Strix SCAR II используются кевларовые и камуфляжные текстуры. Предусмотрена 7-зонная подсветка: четыре зоны у клавиатуры, две зоны вдоль передней грани корпуса и последняя – в логотипе ROG на крышке дисплея. Охлаждающая система HyperCool Pro состоит из трех радиаторов и двух вентиляторов.

Ноутбук ASUS ROG Strix SCAR II поступит в продажу в России по цене от 109 990 рублей.

Источник
ASUS
Теги
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