В России можно обменять старый MacBook на новый с доплатой

Сеть магазинов Cstore запустила программу trade-in старых MacBook на новые. Отмечается, что это первая в России подобная программа для ноутбуков Apple.





Cstore представляет собой сеть монобрендовых магазинов техники Apple. Она входит в объединённую компанию Связной | Евросеть.

Чтобы обменять старый MacBook на новый, надо в любом магазине Cstore предоставить свой MacBook на оценку. Сотрудники осмотрят технические параметры и внешний вид ноутбука с использованием специального программного обеспечения, после чего сообщат о возможной скидке на новое устройство.

Если цена устраивает, то можно сдать старый MacBook и получить скидку на новый. Скидка может достигать 100%. При этом клиент может выбрать в качестве нового устройства не только MacBook, но также и другую технику от Apple — iPad, iPhone, Apple Watch и iMac.