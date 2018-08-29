Acer представила игровой ноутбук-трансформер

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Acer представила необычный игровой ноутбук. Модель под названием Predator Triton 900 представляет собой трансформер, экран которого может переворачиваться на механизированном шарнире.





Сенсорный дисплей имеет разрешение 4K UHD и поддерживает Nvidia G-Sync. Идея в том, что экран можно приблизить к пользователю по сравнению со стандартным режимом. Кроме того, возможен режим планшета.





Помимо всего прочего, ноутбук получил систему охлаждения с 3D-вентиляторами AeroBlade четвёртого поколения, полноразмерную механическую клавиатуру с тачпадом, который может переключаться в режим цифрового блока.





Пока Acer не раскрыла особых подробностей о технических характеристиках Predator Triton 900, включая процессор. Также не названы дата релиза и цена.