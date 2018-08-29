Acer представила самый лёгкий 15-дюймовый ноутбук в мире

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Acer представила новое поколение ультрапортативного ноутбука Swift 5.





Модель с номером SF515-51T заявлена как самый лёгкий 15-дюймовый ноутбук в мире. Его вес составляет всего 990 граммов при металлическом корпусе.





Он базируется на процессорах Intel Core восьмого поколения (Core i7-8565U и Core i5-8265U) и оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Рамки вокруг экрана имеют толщину 5,87 мм.





Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, есть два порта USB Type-A, один USB Type-C port, HDMI и разъём для наушников. Заявлено до 10 часов работы от аккумулятора.

В США новый Acer Swift 5 появится в продаже только в январе по цене от 1100 долларов. В Европе Acer Swift 5 с 15-дюймовым экраном (SF515-51T) появится в ноябре 2018 года по рекомендованной цене от 1099 евро.