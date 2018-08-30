ASUS ZenBook Flip стали самыми компактными перевёртышами с экраном 13,3" и 15,6"

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания ASUS представила обновлённую версию ноутбуков-перевертышей ZenBook Flip 13 и 15.





По словам производителя, модели диагональю 13,3 и 15,5 дюйма стали на 10% меньше по сравнению с предшественниками, что делает их самыми компактными ноутбуками-трансформерами в мире.





Экраны с тонкими рамками занимают 90% панели и могут откидываться на 360 градусов на шарнире. Кроме того, при открытии клавиатура приподнимается под углом 5,5° для более удобного набора текста, а также дополнительного охлаждения нижней панели и улучшения звучания аудиосистемы устройства.

Оба ноутбука получили новые процессоры Intel Core i7-8565U или i5-8265U восьмого поколения Whiskey Lake, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на SSD 2 ТБ на винчестере, у ZenBook Flip 15 есть опция с дискретной графикой NVIDIA GTX 1050. Они соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, устойчивости к влажности и перепадам температур.

Размеры составляют 305 x 196 x 16,9 мм и 357 x 226 x 20,9 мм, ссотвественно, а вес — 1,3 и 1,9 кг. Сроки выхода и ориентировочная цена пока не объявлены.