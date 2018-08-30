ASUS ZenBook Flip стали самыми компактными перевёртышами с экраном 13,3" и 15,6"

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания ASUS представила обновлённую версию ноутбуков-перевертышей ZenBook Flip 13 и 15.


По словам производителя, модели диагональю 13,3 и 15,5 дюйма стали на 10% меньше по сравнению с предшественниками, что делает их самыми компактными ноутбуками-трансформерами в мире.


Экраны с тонкими рамками занимают 90% панели и могут откидываться на 360 градусов на шарнире. Кроме того, при открытии клавиатура приподнимается под углом 5,5° для более удобного набора текста, а также дополнительного охлаждения нижней панели и улучшения звучания аудиосистемы устройства.

Оба ноутбука получили новые процессоры Intel Core i7-8565U или i5-8265U восьмого поколения Whiskey Lake, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на SSD 2 ТБ на винчестере, у ZenBook Flip 15 есть опция с дискретной графикой NVIDIA GTX 1050. Они соответствуют военному стандарту MIL-STD 810G по прочности, устойчивости к влажности и перепадам температур.

Размеры составляют 305 x 196 x 16,9 мм и 357 x 226 x 20,9 мм, ссотвественно, а вес — 1,3 и 1,9 кг. Сроки выхода и ориентировочная цена пока не объявлены.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук ASUS IFA 2018

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2017 года

27 декабря 2017

7 лучших недорогих игровых ноутбуков

6 декабря 2016

Acer представила игровой ноутбук-трансформер

29 августа

ASUS ROG Strix GL702ZC: насколько быстр первый восьмиядерный ноутбук

4 сентября 2017

ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

29 мая 2017

ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

5 июня
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
ASUS показала тонкий ноутбук, который работает без подзарядки 20 часов
Acer представила игровой ноутбук-трансформер
Acer представила самый лёгкий 15-дюймовый ноутбук в мире

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 92
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 47