ASUS показала тонкий ноутбук, который работает без подзарядки 20 часов

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания ASUS представила обновлённую версию премиального ноутбука ZenBook S (модельный номер UX391FA).


Благодаря переходу на новые мобильные процессоры Intel Core восьмого поколения Whiskey Lake, ноутбук получил выросшую на 10% производительность и время автономной работы до 20 часов. У предшественника заявленное время автономной работы достигало 13,5 часа.


Толщина ноутбука составляет 12,9 мм, а вес — 1 кг. При этом ZenBook S заключён в металлический корпус. Поворотное крепление ErgoLift при открытии крышки автоматически приподнимает клавиатуру под углом 5,5° для удобного набора текста, а также дополнительного охлаждения нижней панели и улучшения звучания аудиосистемы устройства.


Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) или Full HD (1920 x 1080), процессорами Intel Core i7-8565U или i5-i5-8265U восьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельном накопителе.


ZenBook S получил три порта USB Type-C, два из них с поддержкой Thunderbolt 3. Также есть 3,5-мм разъём для наушников. В тачпад встроен сканер отпечатков пальцев. Клавиатура обладает подсветкой.

Сроки выхода и ориентировочная цена пока не объявлены.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
ноутбук ASUS IFA 2018 ASUS ZenBook S

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