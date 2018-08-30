Lenovo показала конкурента MacBook Pro

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Lenovo представила премиальный ноутбук ThinkPad X1 Extreme бизнес-класса.


Он призван составить конкуренцию Dell XPS 15 и Apple MacBook Pro. При этом ThinkPad легче. Он весит 1,7 кг. Для своего форм-фактора ноутбук довольно компактен, размеры составляют 361,8 x 245,7 x 18.,4 мм.


Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением UHD (3840 x 2160) или FHD (1920 x 1080) , процессорами вплоть до шестиядерного Intel Core i9 Coffee Lake-H, до 64 ГБ оперативной памяти, графикой до NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, до 2 ТБ на твердотельных накопителях.


Время работы заявлено до 13 часов от одной подзарядки. Из портов есть 2 USB 3.1, 2 ThunderBolt 3, HDMI 2.0, слот для карт SD. Клавиатура имеет подсветку, также есть сканер отпечатков пальцев.


Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Extreme поступит в продажу в сентябре по цене от 1860 долларов или 1695 евро, в зависимости от региона выхода.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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