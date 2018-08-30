Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C630 работает на Qualcomm Snapdragon 850

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Lenovo представила портативный ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C630.


Главной его особенностью ноутбука стала работа на ARM-процессоре Qualcomm Snapdragon 850 при операционной системе Windows 10 S. Время его автономной работы может достигать 25 часов. Также обеспечивается постоянное подключение к интернету по LTE.


Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ на твердотельном накопителе.




Время работы заявлено до 8,6 часа от одной подзарядки. Поддерживается стилус Lenovo Active Pen, есть сканер отпечатков пальцев. Из портов предусмотрены два USB 3.1 Type-C.


Ноутбук Lenovo Yoga C630 поступит в продажу в ноябре по цене от 850 долларов.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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ноутбук LENOVO IFA 2018

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