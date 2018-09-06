Игровые ноутбуки набирают популярность в России

В России почти в два раза выросли продажи игровых ноутбуков в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт статистику «М.Видео-Эльдорадо».


За полгода было продано 85 тысяч игровых ноутбуков на сумму 5,8 млрд рублей. В денежном выражении рост оказался ниже — «всего» 78%. Обычные ноутбуки выросли в штуках на 2% и в деньгах — на 18%.

Такой взрывной рост представители «М.Видео-Эльдорадо» объясняют снижением средней цены на игровые устройства и расширением ассортимента моделями со средней и низкой стоимостью. Средняя цена снизилась на 9%, до 69 тысяч рублей.

Больше всего выросли продажи игровых устройств HP и Acer — в 5 и 3,5 раза соответственно. Также в среди лидеров игрового рынка — Asus, Lenovo, MSI и Dell.

Источник
Коммерсантъ
Теги
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