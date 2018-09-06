Объявлена российская цена большого планшета Huawei MediaPad T5

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж в России планшета MediaPad T5. Это недорогая модель с большим экраном.







Планшет оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем Full HD (1920 x 1200 пикселей) с соотношением сторон 16:10, камерами на 5 и 2 Мп, восьмиядерным процессором HiSilicon Kirin 659, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, которую можно расширять карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

На планшет установлена Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. В режиме Children Corner родители смогут определить лимиты использования планшета для ребенка, а также ограничить доступ к контенту. В дополнение к функциям родительского контроля, Huawei MediaPad Т5 поддерживает ряд других опций: режим защиты зрения ребенка, специальный фильтр Blue Ray и систему контроля времени использования.

Размеры составляют 243 x 164 x 7,8 мм, а вес — 460 граммов. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2. Аккумулятор обладает ёмкостью 5100 мАч.

В России Huawei MediaPad T5 поступит в продажу в черном цвете корпуса 13 сентября по рекомендованной розничной цене от 15 990 рублей.