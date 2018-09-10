Microsoft назвала дату анонса новых планшетов и ноутбуков Surface

Компания Microsoft начала рассылать приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно пройдёт 2 октября 2018 года в Нью-Йорке.


Как ожидается, на этом мероприятии Microsoft представит новые устройства в линейке Surface. По слухам, компания сейчас работает над большим редизайном планшета Surface Pro, но он может увидеть свет только на будущий год.


Вместо этого, будут обновлены аппаратные платформы текущих версий планшета Surface Pro и ноутбука Surface Laptop. Они перейдут на свежее, восьмое, поколение процессоров Intel. Также может получить обновление моноблок Surface Studio. Оригинальная модель Пк класса «всё-в-одном» дебютировала два года назад. 

Источник
The Verge
Теги
планшет ноутбук Microsoft Surface Surface Pro

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