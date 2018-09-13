Цена и старт продаж безрамочного ноутбука Huawei в России

Компания Huawei представила сегодня в Москве премиальный ноутбук Huawei MateBook X Pro, изначально дебютировавший на выставке MWC 2018 в феврале.


Ноутбук в металлическом корпусе оснащается сенсорным 13,9-дюймовым дисплеем с разрешением 3K (3000 x 2000 пикселей) и тонкими рамками. Отдельно можно отметить встроенную прямо в одну из кнопок камеру, четыре динамика и защищенной от брызг клавиатурой. В основе лежат процессоры Intel Core восьмого поколения вплоть до i7 и графика NVIDIA GeForce MX150.


Заявленное время автономной работы достигает 12 часов. Идентификация пользователя возможна с помощью сканера отпечатков пальцев. Из портов предусмотрены пара USB Type-C и один USB Type-A, а также 3,5-мм разъём для наушников.

В России предлагается только комплектация с 256 ГБ на SSD и Intel Core i5-8250U. Цена составляет 99 990 рублей. Новинка появится в продаже 21 сентября, а сегодня начался приём предварительных заказов. 

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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Россия ноутбук Huawei Huawei MateBook X Pro

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