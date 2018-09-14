Huawei представил удешевлённую версию флагманского планшета

Компания Huawei представила в России новый планшет Huawei MediaPad M5 lite. Он несколько проще и дешевле флагманского планшета MediaPad M5.


Планшет оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1200 пикселей), четырьмя динамиками Harman Kardon. Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 659, 3 ГБ оперативной и от 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Камеры имеют разрешение 8 Мп. Аккумулятор обладает ёмкостью 7500 мАч. Работа производится под управлением EMUI 8.0 на базе Android 8.0.

У стилуса M-Pen lite предусмотрена чувствительность к 2 048 степеням нажатия. Специальный зажим поможет предотвратить случайную потерю стилуса.

В России Huawei MediaPad M5 lite доступен в двух версиях:

  • Huawei MediaPad М5 lite LTE (4 ГБ + 32 ГБ памяти) в сером цвете корпуса по цене 25 990 рублей
  • Huawei MediaPad М5 lite Wi-Fi (4 ГБ + 32 ГБ памяти) в сером и золотистом цвете, без стилуса в комплекте, по цене 19 990 рублей
Источник
Huawei
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