AMD выпустила флагманские процессоры для ноутбуков

Компания AMD обнародовала характеристики самых своих производительных процессоров для ноутбуков. Ими стали гибридные чипы AMD Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H.





Новые мобильные AMD Ryzen обеспечивают заметно более высокие частоты, чем представители серии Ryzen U. Чипы Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H оснащаются четырьмя ядрами и поддерживают восемь потоков. Частоты составляют 3,3-3,8 и 3,2-3,6 ГГц. При этом используется графика, сходная с Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U — Vega 11 и Vega 8 с частотой 1,3 и 1,1 МГц, 704 и 512 потоковых процессоров.





Энергии они, конечно, потребляют больше, чем энергоэффективные Ryzen U с TDP от 12 до 25 Вт. TDP у Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U составляет 45 вт.