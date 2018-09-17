AMD выпустила флагманские процессоры для ноутбуков

Компания AMD обнародовала характеристики самых своих производительных процессоров для ноутбуков. Ими стали гибридные чипы AMD Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H.


Новые мобильные AMD Ryzen обеспечивают заметно более высокие частоты, чем представители серии Ryzen U. Чипы Ryzen 7 2800H и Ryzen 5 2600H оснащаются четырьмя ядрами и поддерживают восемь потоков. Частоты составляют 3,3-3,8 и 3,2-3,6 ГГц. При этом используется графика, сходная с Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U — Vega 11 и Vega 8 с частотой 1,3 и 1,1 МГц, 704 и 512 потоковых процессоров.


Энергии они, конечно, потребляют больше, чем энергоэффективные Ryzen U с TDP от 12 до 25 Вт. TDP у Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U составляет 45 вт.

Источник
AMD
Теги
ноутбук AMD Ryzen

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых ноутбуков 2017 года

27 декабря 2017

7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

30 декабря 2017

Acer засветила ноутбук Aspire V5 на новом гибридном чипе AMD Temash

1 мая 2013

Acer представила игровой ноутбук-трансформер

29 августа

AMD начала продажи 32-ядерного процессора Threadripper

14 августа

AMD представила самый быстрый в мире процессор для ультратонких ноутбуков

26 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Xiaomi начала продавать ноутбуки в РФ официально. Цены
Huawei представил удешевлённую версию флагманского планшета
Huawei подтвердил разработку смартфона-раскладушки с гибким дисплеем

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 85
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54