Xiaomi начала продавать ноутбуки в РФ официально. Цены

Китайская компания Xiaomi без особого шума начала официальные продажи своих ноутбуков в России. На данный момент в официальном онлайн-магазине Mi.com доступна только одна модель — 13,3-дюймовый Xiaomi Mi Laptop Air.





Он предлагается по цене 74 990 рублей в конфигурации с процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Ноутбук заключен в металлический корпус , имеет толщину 14,8 мм и весит 1,3 кг. Он оснащён сканером отпечатков пальцев.





В июне Xiaomi впервые выпустила свои ноутбуки в Европе — компания представила в Мадриде такой же 13,3-дюймовый Mi Notebook Air. Он предлагается в Испании по цене 899,99 евро. Для сравнения, в Китае модель стоит около 758 долларов.



