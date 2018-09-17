Xiaomi начала продавать ноутбуки в РФ официально. Цены

Китайская компания Xiaomi без особого шума начала официальные продажи своих ноутбуков в России. На данный момент в официальном онлайн-магазине Mi.com доступна только одна модель — 13,3-дюймовый Xiaomi Mi Laptop Air.


Сравнение флагманских ноутбуков Xiaomi и Huawei

Он предлагается по цене 74 990 рублей в конфигурации с процессором Intel Core i5-8250U восьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Ноутбук заключен в металлический корпус , имеет толщину 14,8 мм и весит 1,3 кг. Он оснащён сканером отпечатков пальцев.


В июне Xiaomi впервые выпустила свои ноутбуки в Европе — компания представила в Мадриде такой же 13,3-дюймовый Mi Notebook Air. Он предлагается в Испании по цене 899,99 евро. Для сравнения, в Китае модель стоит около 758 долларов.


Источник
Xiaomi
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