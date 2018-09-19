Apple выпустит новые iPad Pro осенью

Компания Apple выпустила для разработчиков новую тестовую версию iOS 12.1 и в ней обнаружились улики, свидетельствующие о грядущем выходе iPad Pro следующего поколения.





В коде прошивки разработчики нашли ссылку iPad2018Fall, тогда как в прошлой версии прошивки упоминались только iPhone2018Fall. Таким образом, Apple планирует выпустить новые планшеты текущей осенью. Также в коде нашлись упоминания Face ID в горизонтальном режиме для планшетов.





Вероятнее всего, новые iPad Pro и ноутбуки Apple представит в октябре на отдельном пресс-мероприятии. Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.