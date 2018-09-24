Apple выпустила новую macOS для компьютеров и ноутбуков

Компания Apple выпустила стабильную версию операционной десктопной операционной системы — macOS 10.14 Mojave. ОС тестировалась разработчиками и публикой с момента своего анонса в июне на конференции для разработчиков WWDC 2018.







macOS Mojave доступна в формате бесплатного обновления ПО для компьютеров Mac, представленных в середине 2012 года и позже, а также для моделей Mac Pro 2010 и 2012 годов с рекомендованными графическими картами, поддерживающими Metal.





В macOS Mojave появилась тёмная тема интерфейса, доступная по всей ОС, включая окна, панель Dock, настройки, Сообщения, Почту, Фото, Apple Music, и так далее. Новая версия Xcode поддерживает тёмную тему. Тёмная тема включает новую функцию динамического рабочего стола, автоматически подстраивающая обои к времени суток.





Функция Stacks поможет навести порядок на рабочем столе, она автоматически группирует файлы по их расширению. Пользователи могут менять настройки Stacks, используя различные атрибуты файлов, например дату создания или теги. Обновился Finder, в нём появился новый режим просмотра Gallery View, в котором можно пролистывать миниатюры файлов. В панели предварительного просмотра теперь отображаются все метаданные файла. В панели быстрых действий можно выполнять различные действия, например создавать и защищать паролем файлы PDF, а также применять к файлам пользовательские действия Automator прямо из Finder.





Приложение «Просмотр» даёт возможность открыть любой файл в полном размере, повернуть и обрезать изображение, внести разметку в PDF, обрезать видео- или аудиозапись, не открывая файл в приложении.





С macOS Mojave приложения, знакомые пользователям iOS, такие как News, Акции, Диктофон и Дом, впервые появились на Mac. Так, пользователи Mac смогут управлять аксессуарами с поддержкой HomeKit в приложении «Дом» с десктопа, в том числе, настраивать температуру в помещении или включать и выключать свет, не отходя от компьютера. До конца осени появятся и групповые звонки в FaceTime, как в iOS 12.





В macOS Mojave магазин Mac App Store полностью обновлён. Он получил новый интерфейс и редакторские материалы по выбору приложений. На вкладке Discover отображаются новые и обновлённые приложения, а на вкладках Create, Work, Play и Develop собраны приложения для конкретных проектов и задач. Кроме того, в Mac App Store скоро появится ряд приложений от ведущих разработчиков, в том числе Microsoft Office, Adobe Lightroom CC и другие.

Улучшенная функция Intelligent Tracking Prevention в Safari поможет предотвратить отслеживание пользователей через кнопки «Нравится» и «Поделиться», а также виджеты комментирования в социальных сетях. Safari теперь также отображает для веб-сайтов упрощённую системную информацию, чтобы они не могли отследить пользователя по конфигурации его системы.