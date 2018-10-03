Ноутбук Microsoft Surface стал на 85% быстрее

Компания Microsoft представила второе поколение ноутбука Surface Laptop. Как обещает производитель, ноутбук Surface Laptop 2 стал на 85% быстрее предшественника благодаря переходу на процессоры Intel Core восьмого поколения.



Ноутбук оснащается 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2256 x 1504 пикселей, процессорами от Core i5 до Core i7, от 8 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти, от 128 ГБ до 1 ТБ на твёрдотельном накопителе. Из портов есть USB 3.0, mini DisplayPort, фирменный Surface Connect и 3,5-мм разъём для наушников. Заявленное время автономной работы достигает 14,5 часа.


Ноутбук Surface Laptop 2 поступит в продажу 16 октября по цене от 999 долларов за базовую модель. Самая дорогая конфигурация оценена в 2699 долларов.

Источник
Microsoft
Теги
ноутбук Microsoft Surface Surface Laptop

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