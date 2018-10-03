Microsoft представила гибридный планшет Surface Pro 6

Компания Microsoft представила новое поколение гибридного планшета Surface Pro. Модель под названием Surface Pro 6 перешла на процессоры Intel Core восьмого поколения и доступна в двух вариантах расцветки — чёрной и серебристой.





Планшет сохранил фирменную подставку и 12,3-дюймовый дисплей разрешением 2736 x 1824 пикселей, но у экрана теперь повышенная контрастность.





Базовая модель за 899 долларов включает процессор Intel Core i5 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на твёрдотельном накопителе. Доступны конфигурации вплоть до Core i7, 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на твёрдотельном накопителе. Самая мощная модель обойдётся в 2299 долларов.





Также есть камеры на 8 и 5 Мп, стереодинамики на 1,6 Вт, полноразмерный порт USB 3.0, 3,5-мм разъём для наушников, mini Display Port, слот для карточек microSDXC, фирменные порты Surface Connect и для клавиатуры. Заявленное время автономной работы достигает 13,5 часа.

Продажи Surface Pro 6 начнутся 16 октября.